【騎手変更】▽田口（パドックで騎乗馬に蹴られ負傷）→5R中村、6R小沢、7R丸山、8R松本、10R舟山、11R長岡【過怠金】▽5R…石神道3万円（4角外斜行）【戒告】▽6R…柴田裕（向正面内斜行）、大久保（決勝線手前内斜行）▽8R…田山（4角外斜行）