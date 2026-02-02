新天地で「1」並び発進だ。11年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健が、午前11時11分に一番乗りでブルペン入り。三木監督からボールを受け取り、ツーシームを交えて背番号と同じ18球を投じた。「“元気だぞ”というところを見せるために入った。気持ちよく投げることができた」キャンプ初日のブルペン入りは「一回入った記憶がある」と極めて異例だ。「今年はオリンピックもWBCもあって記者の方が減っていくと思うんで早め