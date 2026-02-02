■イメージ情報 612円(+100円、+19.5％) ストップ高 イメージ情報開発 [東証Ｇ]がストップ高。同社は29日の取引終了後、第三者割当増資を発表しており、材料視された。サイブリッジ合同会社（東京都品川区）を割当予定先として新たに130万1500株を1株461円で発行。サイブリッジ合同会社は持ち株比率39.23％の筆頭株主となる見通し。サイブリッジグループはクラウド型サービスを展開するｆｏｎ