ヤクルト・池山監督がまさかの言い間違いでナインの笑いを誘った。練習開始前に行われた歓迎式で「西都協力会の皆さん」と切り出し、後ろに並んだナインがざわついた。昨季まで6年間、2軍監督を務めたからか、2軍キャンプ地の宮崎県西都市の名前が出てきた。その後、室内練習場で選手らを前に「ここは西都じゃありません。浦添です。言い間違えないように」と自らネタにし、明るい雰囲気をつくっていた。