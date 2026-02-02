3月のWBCに出場する侍ジャパンの国内組メンバーが、各球団でキャンプ初日を迎えた。2大会連続で出場する巨人・大勢投手（26）は、ブルペンで「WBC仕様フォーク」を投じるなど、順調な仕上がりをアピール。日本の守護神候補に挙がる右腕が、世界一連覇へけん引する。数センチの修正が、これ以上ない安堵（あんど）をもたらした。大勢が、キャンプ初日からブルペン入りし10球を投じた。WBC球では操るのに苦しんでいたフォークが