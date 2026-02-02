DeNAの相川新監督が初日から独自のカラーを打ち出した。午前中は、テーマに掲げる「組織力の底上げ」に不可欠な投内連係やシートノックなどのチーム練習に時間を費やし「初日から声もプレーも本当に質の高い形でやってくれた」と納得顔。ブルペンでは捕手の近くでしゃがんで同じ高さの目線から投球練習を見つめ「捕手だったし、どうしてもあの目線で見がち」と笑った。キャンプ中には投手の球を受けることも検討している。