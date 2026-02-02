楽天ドラフト2位の伊藤樹（早大）が新人一番乗りでブルペン入り。カットボール、スライダー、スプリットなど、持ち球を全て交えて40球を投げ「審判の方もいらっしゃったので、ストライクゾーンがどのぐらい狭くなっているのかチェックしながら投げました」と振り返った。この日、直球は143キロを計測。自身の最速は152キロで「ストレートはずっと課題。質とか速さはずっと追い求めていく」と語った。