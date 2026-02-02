DeNA・藤浪にとって4年ぶりの国内キャンプは、やりたいことができる最適な環境だった。両サイドにファンとメディアが陣取るブルペンに足を踏み入れ「緊張するな…」とつぶやいたが、初日から精力的に79球を投げ込んだ。54球目を投げ終えると、隣のマウンドへと移動した。踏み込んだ部分が想像以上に軟らかく「左足の踏み込み感というか、自分の中でやりたいことが合わなかった」と説明。球速はコンスタントに150キロを計測し、