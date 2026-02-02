【CHECK！槙原寛己】巨人・大勢のブルペン投球を見た後、本人とも話をさせてもらった。使用していたのはWBC球。直球はしっかりと指にかかっている感じだったが、ポイントは2球投げたフォークだろう。大勢は球種が少ない。絶対に投げなければいけない、命運を握るボールといえる。滑りやすいとされるWBC球。フォークを投げた際に「滑って抜ける」ことで意図しないところに行ってしまうのが一番怖い。大勢も普段のNPB球では縫い