なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、初解禁の本編映像を含む最新予告映像が解禁された。【動画】劇中歌「春の人」と「はるのうた」も初披露！『君が最後に遺した歌』最新予告本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝駿佑、ヒロイン