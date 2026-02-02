ソフトバンク・前田悠伍投手（２０）が１日、宮崎キャンプ初日のブルペンで３１球を投げた。２３年ドラフト１位で大阪桐蔭から入団した左腕は３年目で初のＡ組（１軍）スタート。「初日にしてはいい感じ。高めには抜けなくなった。しっかりたたけているなというイメージはある」と、開幕ローテ入りへ順調な滑り出しを見せた。２年連続でメッツ・千賀に弟子入りして、米国、沖縄などの合同自主トレでフォーム改造を行った。特に