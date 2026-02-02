巨人の阿部慎之助監督（４６）が１日、ミスター魂を胸に宮崎キャンプ初日を満点スタートした。１軍４２人中１４人が新戦力と一変。練習後には敷地内で開催中の「長嶋茂雄追悼展示」を見学し、昨年６月に８９歳で亡くなった恩師の偉大さを再確認した。ブルペンでは楽天からＦＡ移籍の則本、新人の竹丸、田和らをチェック。野手では日本ハムからＦＡ移籍の松本や新人の皆川、小浜、知念らを観察した。「いい緊張感がチームにあっ