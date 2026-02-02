巨人の石井琢朗２軍監督が１日、キャンプ初日を振り返った。「みんなしっかり準備してきた表情はしていた」と、納得の表情。初日から他にないタイムスケジュールの”琢郎流”キャンプが幕を開けた。投手、野手共に午前はウェートトレーニングやピラティスなど、フィジカル強化を主に練習。「基礎や土台になる部分の大切さを認識させる」と、野球道具を一切使わなかった。午前に体を追い込んだ分、昼休憩はおよそ２時間。キ