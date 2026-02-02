「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）ブルペンに響く重低音が１年の成長を物語っていた。初めて宜野座組でキャンプを迎えた阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が、藤川監督から高評価を受けた。指揮官が見つめる中、直球と変化球を３２球。「自分はあんまり緊張しないので、いつも通り投げられたかなと思います」と落ち着いた口調で振り返った。昨年２月に７４キロだった体重は現在８１キロ。食事とウエートトレーニングで肉体強