「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）昨年の現役ドラフトでヤクルトから加入した阪神の浜田太貴内野手（２５）がシートノックでプロ入り初となる一塁守備に就いた。出場機会を得るための新たな挑戦。慣れない内野守備でも軽快に打球をさばいた。経験が浅いとは思えない軽やかな動きだった。新天地での初キャンプ。そして初めての一塁。それでもやりきった。「緊張しましたね。結構不安だったんですけど」と心境を吐露したが