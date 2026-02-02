「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）阪神・中野拓夢内野手（２９）が新背番号「７」を初めてお披露目した。入団から５年間着用した「５１」から心機一転。「自分で見えてるわけじゃないので、あまり実感はなかった」としつつ「周りの方に『似合ってる』とか『意外と違和感ない』って言っていただけた」と声を弾ませた。シートノックでは二塁に入り、軽快な動きを見せた。ベースは今季から導入される「統一ベース」を使用。