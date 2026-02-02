「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）日本ハムからトレードで移籍した伏見寅威捕手（３５）が、ブルペンで門別啓人投手（２１）の球を受けた。ともに北海道出身で、高校も同じという２人による“道産子バッテリー”が南国の地でいきなり実現した。二段モーションを封印した新フォームに挑戦中の後輩のボールを、伏見が力強いミット音で受け止めた。「自分の中のリズムが全然バラバラで」と門別の表情はさえず。藤川監督から