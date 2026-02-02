オリックス・吉田輝星投手（２５）の弟で、東都大学野球の亜大に入学する金足農・吉田大輝投手（１８）が１日、東京都西多摩郡の野球部寮に入寮した。プロでの“兄超え”を見据えて４年間を過ごすと誓った。「４年間を過ごしてプロに行く。そこから（超えたい）。素晴らしい実力の先輩の中で成長できるのが一番楽しみ」と持ち込んだのは、２年前に兄にもらったサイン色紙。「つらい時は兄のサインとか動画を見て、たくさん元気