「巨人春季キャンプ」（１日、宮崎）巨人・田中将が決意のブルペン一番乗りだ。「現時点でいい感じで投げられている」と投じた５５球に手応えを感じ、他選手も驚きの仕上がりを見せている。「他のピッチャーも『めっちゃいいじゃないですか！！』って言ってくれる」と表情も緩ませ、スプリットにも好感触。「ずっと苦しんでいた中で、今一番いい感覚で投げられている。これを本物にしたい」と意欲を見せた。