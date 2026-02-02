積雪した福井市内を歩く人たち＝1月1月後半は日本海側を中心に大雪が続き、記録的な降り方となった地域もあった。雪下ろし中とみられる死亡事故も相次いだ。北極付近の寒気が南下し日本付近に長期間居座ったことが大きな要因。大陸からの風が合流してできる「日本海寒帯気団収束帯」（JPCZ）も影響した。各地で平年を上回る積雪が残っている。例年2月も雪が多く、警戒が必要だ。気象庁によると、寒気の居座りは、北極付近の気