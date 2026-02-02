タレント・大沢あかね（４０）が１日、都内で美容実用書「遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり」（２日発売、ワニブックス）の発売記念イベントを開催した。４０歳からの「急な美人化」が話題となった大沢の美のアイデアをまとめた一冊。「急な美人化」というキャッチコピーには思う部分があるようで「今までそんなに悪かった？」と苦笑しつつ「どうしても付けたいとワニブックスさんのご提案なんで仕方ないということで」と続