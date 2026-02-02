「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）阪神・新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が、宜野座キャンプ初日から上々のスタートを切った。シートノックで遊撃の定位置に就くと、華麗にさまざまな角度から送球する“千手観音スロー”を見せ、自慢の強肩を披露。ランチ特打でも初日から２発の柵越えと攻守にわたり強い存在感を示した。“正遊撃手不在”の下馬評をディベイニーが覆す。キャンプ初日。熱