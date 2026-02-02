巨人・泉口友汰内野手（２６）が１日、攻守にスケールアップした姿を示した。マスコットバットで豪快なサク越えを連発すれば、遊撃でのノックでも堅守を披露し、首脳陣をうならせた。阿部監督が強調する「横一線」を選手へのメッセージと捉え「死にものぐるいでレギュラーをつかもうと思っています」とブレイクイヤーを経た再スタートへの決意をにじませた。充実のオフと進化を証明する打球が、サンマリンの強風を切り裂いた。