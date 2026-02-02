巨人の泉圭輔投手が１日、ひなたひむかスタジアムで行われた２軍春季キャンプ初日に参加。ブルペンでは１０６球の熱投を見せた。今季から先発に挑戦する右腕。中継ぎ時代は「（初日は）ブルペンに入れたらオッケーくらいの感覚。投げても３０球くらい」と調整法の違いを語った。この日は「球数をしっかり投げられないと。これは練習するしかない」と、先発仕様の投球。「後半は結構へばってきた。まずは思いっきり投げて、どの