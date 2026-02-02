「阪神２軍春季キャンプ」（１日、具志川）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１日、沖縄県うるま市の具志川球場でキャンプイン。現在「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中だが、室内練習場の打撃練習で鋭い打球を飛ばした。初めてスイングを見た平田勝男２軍監督（６６）は３年前の森下と重ね合わせて絶賛。期待のルーキーは静かにスタートを切った。シーンとした具志川ドームに心地いい快音が響いた。