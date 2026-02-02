「日本ハム春季キャンプ」（１日、名護）日本ハム・北山亘基投手（２６）が、キャンプ初日からブルペン入りし、新庄監督から受けたアドバイスに感謝した。後ろから見守った指揮官に指摘されたのは、セットポジションの時に無意識に出てしまうクセ。直球と変化球でしぐさに差が出ていた。自身も昨季から注意していたポイント。「改めてバッター目線から『ここはちょっと気にした方がいいよ』という話をしてもらった。再確認させ