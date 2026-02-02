「楽天春季キャンプ」（１日、金武）楽天の前田健太投手（３７）がキャンプ初日に意欲のブルペン入り。午前１１時１１分、一番乗りでマウンドに立つと背番号と同じ１８球を投げ込み、順調な調整ぶりをアピールした。投球後はチームメートの投球を見つめ、練習後には即席サイン会も実施した。１１年ぶりに復帰した日本球界、ユニホームを着ての初めての練習で、精力的に動き、格別の存在感を放った。“１並び”の始動だ。１１