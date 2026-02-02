ディベイニーには、何げない送球だったかもしれない。そこに、米国仕込みの高等技術が詰まっていた。遊撃に就いた来日初のシートノック。二塁手からの送球を一塁へ転送するケース。捕球するやいなや、斜め下の角度からノーモーションでヒョイッと、ほぼスナップだけで一塁へノーバウンドで投げた。精度も狂いがなかった。日本人選手ではなかなかマネができない芸当に、3500人が入った初日のスタンドがザワっとした。「シーズ