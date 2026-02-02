【原口文仁CHECK】ディベイニーの打撃は、自分の形を持っていて、悪癖がない。膝の使い方が柔らかく、意識しているのが分かる。実戦での打撃を見ていないので言い切るのは難しいが、タイミングの取り方も、変化球への対応も、現状では問題なさそうだ。あえて言うなら、タイプとしてはマートンやシーツに近い印象を受けた。決してホームラン打者ではないものの、力強さもあり、捉えればスタンドに放り込める。基本的にライナ