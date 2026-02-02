お笑いタレント・有吉弘行（51）が1日、パーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（53）の結婚＆第1子誕生を祝福する中「私も第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父」と突然公表。共演者も驚きの声を上げた。現在も妻の夏目三久さん（41）は入院中のため「子供を抱いたまま病院に行ったりなどで、激烈に疲れている」