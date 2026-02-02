「巨人春季キャンプ」（１日、宮崎）巨人の阿部慎之助監督（４６）が１日、昨年６月に逝去した長嶋茂雄さんの「勝つんだ」を胸にキャンプインした。心にあるのは、受け継いでいくべき魂。ミスターの野球人生に、宮崎キャンプ期間中に催されている「追悼展示」を通して触れ、その精神こそが巨人軍の根幹だと理解している。「いつも病院から来てくださっている時も『勝つんだ』と。『とにかく勝つんだ』っていうのはね、僕の耳