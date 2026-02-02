阪神・中野が、新背番号の「7」を初披露した。「実感はまだない」と笑いつつも、周囲からは「似合っている、違和感がない」と好評。心機一転、グラウンドで躍動した。今季から導入される「統一ベース」も初体験。昨季、大リーグ球団とのプレシーズンマッチでの対戦経験を踏まえて「大きい」と印象を語り、リード幅の調整など実戦での適応に意欲を見せた。フリー打撃では鋭いライナーを連発し、「昨年の土台に力強さを加え、低