「巨人春季キャンプ」（１日、宮崎）巨人・則本が新天地で笑顔のキャンプインを迎えた。田中将と同じタイミングでブルペン入りすると、くしくも同じ５５球を投げ込んだ。「田中さんが隣でめちゃくちゃいい球を投げていたので、ちょっと力みましたね」とちゃめっ気たっぷりに振り返り、「体のブレが大きかった」と修正ポイントを説明。「そこは回数を重ねないと改善はできない」と今後も調整を続けていく。