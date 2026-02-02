阪神・森下が新打法で41スイング中10本の柵越えを放った。ステップをする際に、前傾を深くするフォームに今季から取り組んでいる。宜野座スタートだった直近2年と比べて、キャンプ初日としては角度が付いた打球が多く、今季取り組むスイングの効果を感じさせた。1月29日に取材対応した際には「WBCがある。早めに実戦を入れることを想定している」と、例年より早いペースで仕上げていることを明かしていた。