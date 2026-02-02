阪神・藤川監督が「連覇」の2文字を使用禁止にした。練習前のセレモニーで、集まった虎党を前に「連覇という言葉は使いません」と宣言した。練習後、その意図を説明した。「強いつもりというのが一番ウソっぽいですからね。強くもないし弱くもない。何も始まってないわけですから。今、両手には何もないわけですから」日付上の最速Vを果たした昨季は過去のもの。NGワード設定の裏にあるその思いを、前日のミーティングで全選