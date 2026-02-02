阪神・現役ドラフトで加入した浜田が、新天地では自身初となる一塁守備に就く可能性が浮上した。ヤクルト時代には1、2軍ともに一塁での出場経験はないが、1月30日の先乗り合同自主トレからシートノックとフリー打撃中に一塁に入っていた。キャンプ初日のこの日のシートノックでは最初から一塁へ入って無難にこなし、頬を緩めた。「緊張しましたね。けっこう、不安だったんすけど。一応、ノーミスです」。サバイバルが予想され