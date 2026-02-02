国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんで１月２９日に死去していたことが１日、分かった。６３歳。パートナーで俳優の池田有希子（５５）が、モーリーさんのＳＮＳで「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と伝えた。葬儀は、近親者のみで執り行ったという。池田はＸで「心の張り裂けそうなご報告で