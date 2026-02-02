今季も球界の主役は「佐藤輝」だ。プロ野球は1日、沖縄、宮崎両県で12球団がキャンプインした。沖縄・宜野座村のバイトするならエントリー宜野座スタジアムを拠点とする阪神の佐藤輝明内野手（26）は、フリー打撃で44スイングして柵越え8発。無駄のない“脱力”スイングから快音を連発し、上々のスタートを切った。出場予定の3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での外国人投手対策にもなるであろう“WBC打法”に磨