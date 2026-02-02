「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）ＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロンがデビュー“８連勝”を飾った。８人タッグ戦で、２月１１日大阪大会の初防衛戦で迎え撃つ極悪軍団ハウス・オブ・トーチャーの成田蓮との前哨戦に臨み、凶器攻撃などを受けながらも変型の肩車などで応戦。味方のマスター・ワトがＩＷＧＰジュニア王者のＤＯＵＫＩからピンフォールを奪った。無敗街道を突き