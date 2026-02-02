阪神のドラフト1位・立石（創価大）の打撃を、平田2軍監督が森下になぞらえた。右脚の肉離れのため、具志川組（2軍）スタートとなった将来の主砲候補。この日は室内練習場でジョギング、ストレッチ、キャッチボール、軽めのノックを終えた後、ノーステップでのティー打撃に取り組んだ。見守った2軍指揮官は、その姿に背番号1を重ね合わせた。「森下の入ってきたときも見てるけど、感じがよく似てる。打ち方もね、似てるやろ」