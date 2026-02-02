東証プライム市場に上場している個別株式について、2026年1月30日（金）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：ユニチカ〈3103〉……前日比+100円（+18.90%）／終値629円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社株価は、米半導体設計大手のクアルコムが同社のガラス繊維部門（ハイエンドガラスクロス）にアプローチを図っているとの観測から28日にストップ高、翌29