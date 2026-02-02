初コンビを組み、愛情たっぷりのダメ出しもした。日本ハムからトレードで加入した伏見が、新天地でのキャンプ初日から“ブルペン入り”。同じ北海道出身で東海大札幌（旧東海大四）の後輩にあたる門別とコンビを組んだ。投球後は自ら歩み寄り、肩を組んで約5分間、じっくりと言葉を交わした。「今日は良くなかったんじゃないですか。僕も初めて捕ったんで評価するのもあれですけど…本人も“今日はあまり良くなかった”って言