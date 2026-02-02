「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）箱根駅伝３連覇の青学大エースで“シン・山の神”こと黒田朝日（２１）＝青学大＝が２時間７分３秒で３位に入り、２０２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋）の出場権を獲得した。ゲタチョウ・マスレシャ（２５）＝エチオピア＝が２時間６分４９秒で優勝。黒田との青学大新旧エース対決を制し