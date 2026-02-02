昨夏の北九州記念を制した実績馬ヤマニンアルリフラは近況不振で9番人気にまで評価を下げたが、馬群にもまれながら3着死守と復調の兆しを示した。団野は「元々、地力のある馬。近走はうまくスタートを切れなかったが、今日くらい五分に出れば、しっかり脚を使える。一発、狙っていたんですけどね」と納得の表情を浮かべていた。