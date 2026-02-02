中団外めを追走した6番人気レイピアは決して好展開ではなかったものの、長く脚を使って半馬身差の2着に食い込んだ。24年9月のカンナS3着以来、2度目の騎乗だった佐々木は厳しい表情で「結果的に枠が外過ぎたので、うまく内に入れられずロスが多かった」と8枠を嘆いた。