「青春の殺人者」「太陽を盗んだ男」で知られる映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが1月31日、多臓器不全のため都内の病院で死去した。80歳。広島県出身。葬儀は近親者で行う。喪主はパートナーで女優の室井滋（むろい・しげる）さん。後日、お別れの会を開く。関係者によると長谷川さんは闘病中だったという。長谷川さんは東大在学中、ゼミの講師だった浦山桐郎監督の紹介で、今村昌平監督の助監督に。日活の助