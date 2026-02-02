「阪神２軍春季キャンプ」（１日、具志川）プロ野球は１日、１２球団が沖縄、宮崎の両県でキャンプインした。阪神は具志川球場でもキャンプインを迎え、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）は「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中だが、室内練習場ではティー打撃で鋭い打球を飛ばした。平田２軍監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−初日を迎えた。「やはり初日っていうのはいい緊張感、毎年この２月１日ってい