ハンデG3「第31回シルクロードS」が1日、京都競馬場で行われ、16番人気フィオライアがアッと驚く逃走劇V。定年引退を約1カ月後に控えた西園正都師（70）は得意な短距離戦でJRA重賞32勝目を挙げた。【騎手】太宰は7回目の騎乗で当レース初勝利。JRA重賞は24年アンタレスS（ミッキーヌチバナ）以来で通算8勝目。【調教師】西園正師は管理馬6頭の出走で初勝利。JRA重賞は24年の京阪杯（ビッグシーザー）以来で通算32勝目。【