ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を開催した。デビューから約３年１０カ月。夢の舞台に立った７人は、これまでも体現し続けてきた「ＮＥＷＫＡＷＡＩＩ」を全身で表現し、超満員５万人のふるっぱー（ファンネーム）へ恩返しのステージを展開。気球に乗り超高所パフォーマンスを行うなどド派手演出も施し、超めでたく、はちゃめちゃに特別な一日を作り上げた。開幕からド派手演出を展開