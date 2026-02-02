2月2日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・荒尾市上井手（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町牧野（スピード違反）国道267・・・人吉市古仏頂町（スピード違反）国道324・・・天草市有明町大島子（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・上益城郡益城町木山（歩行者妨害）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨